Mensen met en zonder verstandelijke beperking sporten samen Wouter Demuynck

12 april 2019

18u41 0 Laakdal Vrijdag vond het sportevenement ‘The Unified Specials’ plaats op de sportvelden van Nike in Laakdal. Het evenement was een sportdag voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

Zo’n 170 sportievelingen tekenden present op de sportdag, die een erg gevarieerd programma had. De Kemphaan, de mascotte van KVC Westerlo, ontving de deelnemers en nadien werden ze opgewarmd door dansdocent Raf Van Puyembroeck, die in 2016 Mister Gay Europe was.

Er waren 9 standen met activiteiten die telkens 20 minuten duurden - nadien schoven de deelnemers door naar de volgende stand. Tot de activiteiten behoorden parachutespelen, wereldbal, estafetteloop, voetbaldarts, bierbakkenrace, volksspelen, netbal en een escape room.

Trots

“Laakdal streeft naar een sportlandschap waaraan iedereen, ook personen met een beperking, kunnen deelnemen”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V). “Dankzij een verbindend event als de ‘Unified G-sportdag’, leren we samen sporten, spelen en omgaan met verschil. Als burgemeester ben ik dan ook trots dat onderwijs, industrie en gemeente de handen in elkaar hebben geslagen om dit project te kunnen realiseren.”