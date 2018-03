Meester Stein trakteert op zwerfvuilfuif 24 maart 2018

Ook de leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Eindhout droegen hun steentje bij aan De Grote Lenteschoonmaak. De kinderen gingen op pad met vuilniszakken en prikkers en maakten de omgeving van de school piekfijn in orde. En meester Stein Voet had een mooie verrassing in petto voor zijn leerlingen. Hij bouwde namelijk het klaslokaal om tot een fuifzaal. Met meester Stein achter de dj-tafel gingen de kinderen flink uit de bol. Na het fuifje konden ze bovendien in een propere omgeving naar huis.





(EJM)