Meest legendarische SL R129-modellen op een rijtje 04 juni 2018

02u36 0 Laakdal De eerste Summer Meet & Greet van de vzw R129 Passion werd een succes. De vzw maakte gisternamiddag een rondrit door de Kempen.

De in november 2017 opgerichte vereniging van grote liefhebbers van het Mercedes-Benz SL R129-type kreeg voor haar eerste organisatie een dertigtal unieke modellen op bezoek. Zondagvoormiddag verzamelden de blinkende wagens en hun fiere bezitters aan het voetbalerrein van VV Laakdal in de Huiperstraat in Groot-Vorst.





Gefascineerd door R129

"Onze vzw bestaat nog maar van november 2017 en telt 30 leden. We kennen mekaar al langer van oldtimertreffens, maar omdat een Belgische R129 Passion-club niet meer actief was, besloten we om zelf een vzw op te richten. Allen zijn we gefascineerd door de R129 Passion. De jongste modellen, net onder de kwarteeuw oud, hebben niet allemaal een stoffen dak, de oudere modellen hebben dat wel. Als je het ons vraagt is de SL R129 de mooiste en beste SL die Mercedes-Benz ooit bouwde", zegt een enthousiaste vzw-voorzitter Tom Van Grunsven.





Zondagnamiddag maakte de karavaan een opgemerkte rondrit door de Kempen. Aan de rondrit was een fotowedstrijd verbonden. De volgende activiteit van de R129 Passion-club is de deelname aan de Haspengouw Cabrio in Zuid-Limburg op 24 juni. (EJM)