Meer dan 260 kinderen wandelen mee met ‘Walk for Water’ Wouter Demuynck

22 maart 2019

19u02 0 Laakdal Naar aanleiding van Wereldwaterdag wandelden vrijdagvoormiddag meer dan 260 kinderen uit Laakdalse scholen mee met ‘Walk for Water’. De kinderen leerden die dag bij over water en hoe er bewust mee om te gaan.

De gemeente Laakdal organiseert om de twee jaar een Walk for Water ter gelegenheid van Wereldwaterdag, omdat er nog steeds veel mensen in de wereld zijn die geen toegang hebben tot proper water. Vrijdag trokken meer dan 260 kinderen van Laakdalse scholen de straten in met drinkbussen gevuld met kraantjeswater om een tocht van enkele kilometers af te leggen, helemaal in thema verkleed.

“Voor vele kinderen in het zuiden is drinkbaar water geen evidentie. Zij moeten vaak enkele kilometers afleggen om drinkbaar water te halen. Maar door klimaatverandering wordt ook bij ons water steeds kostbaarder. Op deze dag leren de kinderen bij over water en leren ze ook om er bewust mee om te gaan”, klinkt het bij de leerkrachten. VBS Groot-Vorst, GBS Eindhout, De Wissel, De Schans en De Wijngaard namen deel aan de wandeltocht.