Markt voor jonge ondernemers zoekt standhouders 14 juli 2018

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 9 september organiseert de gemeentelijke cultuurdienst een markt voor jonge ondernemers aan kasteel Meerlaar in Verboekt 115. Die dag is het kasteeldomein Meerlaar te bezoeken. In en rond het kasteel zullen bovendien tentoonstellingen te zien zijn over de rijke geschiedenis van het kasteel en het leven op het domein vandaag. Met de markt voor jonge ondernemers wil de cultuurdienst Laakdallers die jonger zijn dan 30 jaar, creatief en ondernemend zijn de kans geven hun talenten te tonen aan een breed publiek. Juwelen, kaartjes, gsm-hoesjes, grafisch werk, huisdecoratie, apps, alle mogelijke creaties zijn welkom. Wie zich geroepen voelt om een plaatsje te krijgen op de markt voor jonge ondernemers, dient te reserveren bij de cultuurdienst. Dat kan via een link op www.laakdal.be. Een plaatsje op de markt kost 10 euro. De markt voor jonge ondernemers is geopend van 13 tot 17 uur. (EJM)