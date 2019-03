Man uit Laakdal reageert op mail ‘van Argenta’, plots verdwijnt er 10.000 euro van zijn rekening Jef Van Nooten

15 maart 2019

Een man uit Laakdal werd het slachtoffer van phishing. Toen de man op 27 juni 2017 reageerde op een valse mail die zogezegd door de bank Argenta was verstuurd, verdween er 10.000 euro van zijn rekening. “Het geld kwam terecht op de rekening van Bilal A. Die weigerde een verklaring af te leggen hoe en waarom dat geld op zijn rekening kwam”, zegt de openbare aanklager. Bilal A. riskeert een celstraf van 14 maanden. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt, Bilal A., dacht dat hij een vriend had, maar is zelf door hem opgelicht”, aldus zijn advocaat. “Hij kreeg 100 euro als die vriend zijn rekening mocht gebruiken. Maar hij wist niet dat die dat voor iets strafbaar zou gebruiken.” Vonnis op 26 april.