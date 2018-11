Man staat terecht voor twee inbraken in chalets Kristof Baelus

30 november 2018

16u47 0 Laakdal Een 19-jarige jongeman moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor inbraken in twee chalets. Bij één van de twee inbraken bedreigde hij de bewoonster met een mes.

Beklaagde Stef H. gaf toe dat hij een alcoholprobleem had en dat hij tijdens de inbraken eveneens onder invloed van alcohol was. Bij een eerste diefstal stal hij flessen drank maar bij een tweede diefstal was de vrouw die in de chalet woonde thuis. De vrouw lag te slapen en Stef H. bedreigde haar met een mes.

“Je bent nog zo jong en je bent al eens in aanraking geweest met het gerecht. We willen jou een kans geven door een werkstraf op te leggen maar die zal je exact moeten naleven. Indien niet zal de werkstraf worden omgezet in een celstraf”, klinkt het bij de rechtbank.

Vonnis op 21 december.