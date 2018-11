Man schuldig nadat zoontje zware brandwonden oploopt in bad Jef Van Nooten

13 november 2018

Een 30-jarige man uit Laakdal is schuldig bevonden aan het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen aan zijn zoontje van 13 maanden. Het kind liep vorig jaar tweedegraads brandwonden. Randy O. had zijn zoontje in bad gezet, maar was nadien doodleuk naar de keuken gegaan om de afwas te doen. De peuter draaide terwijl de kraan met heet water open en raakte zwaar verband. Zijn papa had pas in de gaten wat er gebeurde toen het kind luidkeels begon te wenen en de badkamer al vol stoom hing. “Elke normaal voorzichtig persoon laat een kind van die leeftijd niet gedurende een lange periode alleen achter in bad”, oordeelt de rechtbank. De man vond het niet nodig om de hulpdiensten te verwittigen. Hij smeerde alleen een zalfje. Schuldig verzuim volgens het parket, maar daar gaat de rechtbank niet op in. Omdat O. de ernst verkeerd heeft ingeschat, maar niet bewust een telefoontje naar de hulpdiensten achterwege liet. Voor de onopzettelijke slagen en verwondingen krijgt hij een autonome probatiestraf van 18 maanden. In die periode moet er gewerkt worden aan de opvoedkundige capaciteiten van de man.