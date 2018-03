Man opgepakt voor inbraak in april 2017 08 maart 2018

De politie heeft een 20-jarige Nederlander uit Tilburg opgepakt die wordt verdacht van een inbraak bij een transportfirma in Laakdal in april 2017. De verdachte stond geseind en kon vorige week worden opgepakt op de luchthaven. Hij wordt verdacht van zware diefstal en bendevorming. De raadkamer in Turnhout liet hem vrij na het betalen van een borgsom van 1.000 euro. (JVN)