Man die baby zwaar verwondde op eigen trouw: "Als ik drink, gaat het fout" VERDACHTE KINDERMISHANDELING RAAKTE 2 JAAR GEEN DRUPPEL AAN JEF VAN NOOTEN

10 maart 2018

02u32 5 Laakdal "Als ik drink, gaat het fout." Dat verklaarde de 28-jarige Andy N. uit Laakdal aan de speurders. De man blijft nog zeker een maand achter de tralies nadat hij vorig weekend zijn stiefzoontje (4 maanden) zwaar verwondde op zijn eigen trouwfeest. "Andy had al twee jaar niet meer gedronken. Omdat hij weet dat hij dan agressief wordt. Maar om zijn huwelijk te vieren, heeft hij zich toch aan wijn gewaagd", zegt advocaat Peter Janssens.

Andy N. (28) uit Laakdal kon nog lachen toen hij gisterochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout werd binnen gebracht. Hij moest er voor de raadkamer verschijnen nadat hij vorig weekend door het lint ging op zijn eigen trouwfeest. Zijn stiefzoontje van 4 maanden oud raakte daarbij zwaargewond. Het jongetje hield onder meer een hersenbloeding over aan de kindermishandeling en ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Andy N. was vorig weekend in het huwelijksbootje getreden met Vanessa G. Het koppel had vroeger al eens een relatie gehad, maar die was afgesprongen. In de loop van vorig jaar, op het moment dat Vanessa zwanger was van iemand anders, hebben ze hun relatie hervat. Met een huwelijk vorig weekend tot gevolg. Bedoeling was dat Andy en Vanessa na een intiem huwelijkfeestje 's middags, 's avonds nog samen zouden gaan eten. Maar er ontstond ruzie over de geldafhaling om dat etentje te betalen. Daarop sloegen bij Andy de stoppen door. Hij gaf Vanessa eerst een flinke duw. Omdat zij haar zoontje in de handen had, botste de baby met zijn hoofdje tegen de muur. Andy sloeg er daarna in om de baby af te pakken, maar het kindje viel nadien ook nog eens op de grond. "Andy beseft zeer goed wat er gebeurd is, en voelt zich daar zeer slecht bij", vertelt meester Peter Janssens, advocaat van Andy N. "Hij heeft maanden voor dat kindje gezorgd, en is nu dus zelf een wrak door wat er is gebeurd."

Alcohol

Aanleiding voor zijn woede-uitbarsting was volgens Peter Janssens de drank die gevloeid was op het trouwfeest. "'Als ik drink, gaat het fout", zegt hij. "Hij had al twee jaar niet meer gedronken, net omdat hij weet dat hij er slecht op reageert. Maar om zijn huwelijk te vieren, heeft hij toch wijn gedronken", zegt Janssens. "Hij vond dat het wel moest kunnen voor zo'n speciale gelegenheid. Het was nooit zijn bedoeling dat het uit de hand zou lopen. Niemand verwacht om 's morgens te trouwen en 's avonds in de gevangenis te zitten."

Blinde agressie

Andy N. wordt naast kindermishandeling ook verdacht van zware slagen en verwondingen aan zijn kersverse bruid. Zijn advocaat benadrukt wel dat hij de baby nooit bewust heeft willen verwonden. "Hij heeft niet bewust geweld gebruikt tegen het kind. Zijn vrouw had het kind vast. Hij heeft haar tegen de muur geduwd, maar daardoor is ook het kind met het hoofdje tegen de muur gebotst. Nadien heeft hij het kindje zelf vast gehad. De baby is uiteindelijk op de grond gevallen", zegt Janssens. "De agressie van Andy was tegen iedereen gericht. Het was blinde agressie, zonder concrete aanleiding. Zijn vrouw en moeder zijn naar buiten gegaan om hulp te zoeken bij de buren. Ook met de buren is er dan nog een schermutseling geweest."

Achter tralies

Twee buren verwittigden de politie. Die konden Andy uiteindelijk ter plaatse overmeesteren. Sindsdien zit hij achter de tralies. Zijn advocaat vroeg vrijdag aan de raadkamer om hem vrij te laten onder strikte voorwaarden. "We stelden voor dat hij bij zijn moeder gaat wonen, zich aan een absoluut contactverbod met zijn vrouw en stiefkind houdt, en dat hij zich psychologisch laat begeleiden", zegt Janssens. De raadkamer ging niet in op het verzoek en houdt Andy N. nog zeker één maand in de gevangenis. Vanessa G. wilde gisteren niet reageren op het voorval. "Op vraag van de politie", voegde ze er aan toe.