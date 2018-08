Man (73) onwel achter stuur 02 augustus 2018

02u41 0

Aan Verboekt in Laakdal is dinsdagavond rond 18.20 uur een 73-jarige man onwel geworden achter het stuur van zijn wagen. De man, C.R. uit Laakdal, kwam met zijn wagen in de voortuin van een woning terecht. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. (JVN)