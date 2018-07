Magda en Swa zijn 50 jaar getrouwd 06 juli 2018

Swa Van Eynde en Magda Van Neylen uit de Tulpenstraat 21 in Eindhout vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. De gouden bruiloft werd gevierd in zaal Kloosterhof in Eindhoutdorp. Swa en Magda deden dat in het bijzijn van hun drie kinderen, Petra, Twiggy en Leen en de kleinzonen Bram en Toor. Swa werkte vroeger in de bouw, Magda was huisvrouw en ging ook bij mensen thuis poetsen. Magda is een goede naaister en zorgde er vele jaren lang voor dat de leden van fanfare Sint Lambertus er in hun uniformen piekfijn bijliepen. Swa was tot aan zijn ziekte een fervente wielertoerist, als lid van WTC St. Lambertus.





(EJM)