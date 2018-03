Maarten Voordeckers is 16.000ste inwoner 27 maart 2018

03u15 0

Het bevolkingscijfer in Laakdal overschreed zopas de 16.000. Naar aanleiding daarvan hield het schepencollege eraan de 16.000ste inwoner in het gemeentehuis te ontvangen. Die eer viel Maarten Voordeckers te beurt, die zich samen met zijn vriendin Nele Van De Velde, meteen de 16.001ste inwoner, in Eindhout kwam vestigen. "Volgens een onderzoek van Statistiek Vlaanderen zal het inwonersaantal de komende 10 jaar met 5 tot 8% toenemen, dat is meer dan het gemiddelde. Mede door de aanwezigheid van 2 woonzorgcentra zal Laakdal een tikkeltje meer vergrijzen maar in vergelijking met andere Vlaamse gemeentes zien we een positieve stijging in het aantal jongeren onder de 19 jaar", weet Octaaf Janssens (Schepen van Burgerlijke stand).





(EJM)