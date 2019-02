Loods van houtbedrijf vernield na zware brand Toon Verheijen

16 februari 2019

02u05 0 Laakdal Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn vrijdagnacht opgeroepen voor een zware brand in een houthandel aan de Geelsebaan in Laakdal. Een van de loodsen is volledig vernield. De oorzaak is nog niet bekend.

De brand ontstond rond middernacht in een van de loodsen/ateliers van het bedrijf en zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Volgens Eddy Goosens van de Brandweerzone Kempen kwam de brand binnen als een industriebrand. Het bleek uiteindelijk te gaan om een loods van Raw Creations waar het een drietal jaren geleden ook al eens heeft gebrand. “Een van de loodsen van zo'n duizend vierkante meter groot stond volledig in lichterlaaie. Prioriteit nummer één was dus om de andere gebouwen te vrijwaren. Daarvoor hebben we de hulp ingeroepen van omliggende brandweerzones om het grootwatertransport te kunnen opstarten.”

De brandweer is er in geslaagd om de andere hal te vrijwaren. Er is nog wel heel wat uren nageblust. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden.