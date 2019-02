Loods van houtbedrijf in lichterlaaie Toon Verheijen

16 februari 2019

02u05

Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn vrijdagnacht opgeroepen voor een zware brand in een houthandel aan de Geelsebaan in Laakdal. De brand ontstond in een van de loodsen/ateliers van het bedrijf en zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Zeker één van de loodsen is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat zal later nog onderzocht moeten worden door een expert. De Geelsebaan was afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden.