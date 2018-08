Litouwse muziek versterkt jumelagebanden 10 augustus 2018

02u31 0

In de kerk van Vorst-Meerlaar vond een concert plaats dat verzorgd werd door een Litouws ensemble. Het thema van het concert was Music Relates Us en was een muzikaal hoogtepunt van een week waarin kunst en cultuur centraal stonden. De organisator van het concert was Johnny Peys. "Het Litouws ensemble stond onder leiding van Ruta Slickute uit Jurbarkas in Litouwen waarmee Laakdal al jaren een jumelage onderhoudt. Het publiek kreeg een mix te horen van authentieke en moderne Litouwse volksmuziek. Met dit concert hebben we de vriendschapsbanden tussen Laakdal en Jurbarkas weerom flink aangescherpt", aldus Johnny.





(EJM)