Litouws concert van zusterdorp 07 augustus 2018

02u52 0

In de kerk van Vorst-Meerlaar vindt vandaag om 20 uur een Litouws concert plaats met als thema Music Relates Us. Het concert is het sluitstuk van een week waarin kunst en cultuur centraal staan.





Music Relates Us is een muzikale voorstelling onder leiding van Ruta Slickute uit Jurbarkas in Litouwen waarmee Laakdal al jaren een dorpenband mee heeft. Het Litouwse ensemble brengt authentieke en gemoderniseerde Litouwse volksmuziek, eigen werk van Ruta Slickute en andere populaire liedjes van Litouwse en buitenlandse componisten. Het concert kadert uiterard in de bijzondere vriendschap tussen de tweegemeentes, Laakdal en Jurbarkas. De inkom is gratis, het staat eenieder vrij om een gift te doen. (EJM)