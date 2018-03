Leesouders helpen kinderen beter lezen 17 maart 2018

In de vrije basisschool Meerlaar in Klein-Vorst loopt het project niveaulezen. De schooldirectie en de leerkrachten kunnen daarbij rekenen op de vrijwillige medewerking van ouders en grootouders van de kinderen.





Directrice Conny Jans is bijzonder opgetogen. "Iedere week komt een groep vrijwilligers met onze kindjes lezen. We startten in het begin van dit schooljaar met de leerlingen van het 2de leerjaar. Momenteel zijn de kinderen van het 1ste aan de beurt. Ieder kind heeft eenzelfde leesboekje en om beurten lezen ze enkele zinnen of een pagina uit dat boekje. De leesmoeder of leesvader luistert aandachtig mee en ondersteunt waar het nodig is. Op die manier krijgen onze kinderen extra oefenkansen en komen ze vlugger tot vlot lezen. En dat we daarbij kunnen rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die iedere week op post zijn om onze leerlingen te begeleiden, stemt ons zeer gelukkig en dankbaar", aldus directrice Conny Jans.





(EJM)