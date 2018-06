Landbouwerskoppel Stefaan en Nele heropent hoevewinkel 07 juni 2018

Het landbouwerskoppel Stefaan en Nele Van Elven - Devoghel kregen bij de heropening van hun hoevewinkel in de Eindhoutseweg 42 in Veerle maar liefst 800 bezoekers over de vloer. De heropening kaderde in de Week van de Korte Keten. Stefaan en Nele brengen hun producten op een zeer directe manier bij hun klanten. "Daarom kozen we nu ook voor een zelfbedieningswinkel die 7 dagen op 7 open is van 7 tot 20 uur. De klanten rekenen af aan een betaalautomaat", aldus Stefaan. Ook collega-landbouwers uit de buurt leveren aan de winkel.





(EJM)