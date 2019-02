Laakdalse sportclubs verdelen 46.500 euro

18 februari 2019

Tijdens de jaarlijkse sportlaureatenhuldiging in de polyvalente zaal in de Kwade Plas in Veerle tekenden ook bestuursleden van de Laakdalse sportclubs present. En dat niet alleen om hun leden die in de prijzen vielen een riem onder het hart te steken. Sportschepen Benny Smets (Prolaakdal) heeft er immers een gewoonte van gemaakt om de sportsubsidies aan de Laakdalse sportclubs ook die avond uit te reiken. De namen van de clubs werden een voor een door presentator Frank Raes afgeroepen en Benny overhandigde de cheques: in totaal voor een bedrag van 46.500 euro, verdeeld over 37 clubs.