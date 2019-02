Laakdalse Groenen kiezen nieuw bestuur Jean Eykmans

14 februari 2019

13u41 1 Laakdal Tijdens haar nieuwjaarsdrink in de herbestemde kapel van de basisschool in de Smissestraat in Groot-Vorst stelden de Groen Laakdal het vernieuwde bestuur voor. Brent Taels is de nieuwe voorzitter, Cristl Buelens ondervoorzitter.

Groen Laakdal behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen één zetel in de gemeenteraad die wordt bezet door Paul Mondelaers die als allereerste als onafhankelijke Groene in de gemeenteraad van Laakdal zetelt. Viviane Schuer zetelt voor Groen Laakdal in de Bijzondere Comité voor de Sociale Raad. Campagneleider Kee Verheyen ging in een toespraak de uitdagingen van 2019 niet uit de weg. “We zien deze dagen het gele protest, van de gele hesjes. En het groene protest van de vele klimaatmarsen. Die gaan voor ons hand in hand. Zoals onze nationale voorzitster het al zei: ‘de klimaattransitie zal sociaal zijn, of ze zal niet zijn. Iedereen moet mee kunnen.’ Dat is ook de prioriteit voor Groen Laakdal”, aldus Kee.