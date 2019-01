Laakdalse gemeenteraad verkiest niet-raadslid tot lid politieraad Jean Eykmans

06 januari 2019

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe Laakdalse gemeenteraad werden ook de leden van de politieraad verkozen. Naast Jeroen Helsen (N-VA), Hanne Lintermans (CD&V), Theo Van de Weyer (Prolaakdal) en Niels Vermeulen (N-VA) werd ook Stein Voet (CD&V) verkozen. Stein Voet werd op 14 oktober verkozen als gemeenteraadslid maar ziet af van zijn mandaat als gemeenteraadslid wegens een onverenigbaarheid met zijn job als leerkracht in het gemeentelijk onderwijs in Laakdal. En ook daarom wordt hij als verkozen lid van de politieraad meteen opgevolgd door zijn partijgenote Nele Devoghel. Maar reeds bij de bekendmaking van deze gang van zaken door gemeenteraadsvoorzitter Raf Moons maakte Groen-raadslid Paul Mondelaers voorbehoud. Mondelaers stelde dat volgens een schrijven van VVSG Stein Voet geen kandidaat kon zijn om verkozen te worden als lid van de politieraad omdat hij geen gemeenteraadslid is. “En lid zijn van de gemeenteraad is nu net één van de voorwaarden om ook lid te kunnen zijn van de politieraad. Dus de kandidatuur van Stein Voet als mogelijk lid van de politieraad is ongeldig en dus kan Stein ook niet opgevolgd worden door Nele Devoghel.”, stelde Mondelaers reeds tijdens de installatievergadering.

Maar gemeenteraadsvoorzitter Raf Moons meende dat de gevolgde procedure correct was. Paul Mondelaers ontving inmiddels de bevestiging van VVSG dat Stein Voet wel degelijk ongeldig verkozen werd. “De deputatie zal deze persoon dan ook ambtshalve schrappen uit de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad. En meteen de eerstvolgende kandidaat als verkozen verklaren.”, vult Paul Mondelaers aan. Die volgende persoon op de kandidatenlijst is Lien Van Thielen (Vlaams Belang).