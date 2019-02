Kortsluiting aan elektrisch vuurtje zorgt voor grote rookontwikkeling Kristof Baelus

26 februari 2019

18u06 0 Laakdal In de Kattestraat in Laakdal werd een bewoonster opgeschrikt door felle rookontwikkeling aan een elektrisch vuurtje in de badkamer. Vermoedelijk heeft het vuurtje door een kortsluiting vuur gevat.

Omstreeks 15.15 uur werd brandweer zone Kempen opgeroepen voor een woningbrand. “Toen we aankwamen bleek het om een elektrisch vuurtje in de badkamer te gaan. De zoon van de bewoonster had het vuur reeds geblust met een brandblusapparaat uit de wagen”, zegt Ben Wouters van brandweer zone Kempen. “ We moeten wel de woning goed ventileren omdat er zich toch een grote rookontwikkeling heeft voorgedaan op de benedenverdieping.”

De bewoonster, Maria Belmans (78) was geschrokken van de gebeurtenis, haar zoon kon het vuur tijdig doven. Gezien haar verwarming nog niet opstond wilde ze de badkamer even verwarmen met een elektrisch vuurtje. Enkele minuten later hing er een dikke rook in de badkamer.

“Ik woon slechts twee kilometer van mijn moeder en snelde met mijn fiets hierheen, daarna heb ik de brand kunnen blussen met het brandblusapparaat uit de wagen”, zegt Patrick Mondelaers. “We mogen momenteel de woning niet betreden zolang de brandweer moet ventileren, de hele benedenverdieping hing vol rook.”