Koekjes & Woefjes vriendelijkste handelaar van Laakdal 27 maart 2018

03u15 0

Handelsgids.be verkoos dierenwinkel Koekjes & Woefjes in de Smissestraat 4 in Groot-Vorst tot de vriendelijkste handelaar in Laakdal. Buurtwinkel Nancy, 't Bakhoekje en Bloemenland eindigden op de ereplaatsen. Koekjes & Woefjes wordt al 5 jaar uitgebaat door Lobke Aertgeerts (24). "Koekjes & Woefjes is een dierenwinkel die zich richt op honden en katten maar ook op knaagdieren zoals konijnen. De noden van en zorgen voor de huisdieren liggen mij nauw aan het hart. De baasjes kunnen bij mij ook terecht voor goede raad. Ik werk veel met hypoallergeen snoep en hoge kwaliteit hypoallergeen- en gewone voeding. Daarnaast heb ik ook een trim- en massagesalon", aldus Lobke.





(EJM)