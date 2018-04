Klompenpad weer open 04 april 2018

Het klompenpad is opnieuw opengesteld voor het publiek. Het klompenpad is een belevingspad voor kinderen én volwassenen van 900 meter lang. Op klompen ervaart men hoe het is om zich op klompen voort te bewegen op diverse ondergronden. Het klompenbelevingspad ligt naast het klompenmuseum, vlak bij de gezellige brasserie Afspanning Den Eik aan Hoeve Den Eik 3 in Veerle-Laakdal. Laakdal, en meer bepaald het deeldorp Vorst, staat bekend als voormalig klompendorp. Het klompenbelevingspad werd aangelegd door de vzw Kempens Landschap. Vrijwilligers baten het pad uit en houden ook het klompenmuseum open. Het klompenmuseum en het klompenbelevingspad is open op zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17 uur. (EJM)