Klompenmuseum viert 30ste bestaansjaar 19 april 2018

02u43 0 Laakdal Op zondag 22 april viert de vzw De Vrienden van het Museum haar dertigste bestaansjaar met tal van activiteiten in en rond het klompenmuseum aan Hoeve Den Eik 3 in Veerle-Laakdal.

Om de herinnering aan vele generaties klompenmakers in Vorst levendig te houden richtte de vzw in 1988 het klompenmuseum op. Voor de kinderen is er zondag een zoektocht uitgestippeld. De hele dag zijn er workshops waarin kinderen klompen kunnen omtoveren in gepersonaliseerde feestklompen.





Jaarboek

De vzw Vrienden van het Museum nemen deze gelegenheid te baat om hun medewerkers in de bloemetjes te zetten, maar ook het 9de jaarboek van Laakdal wordt voorgesteld, met daarin de historiek van het klompenmuseum. (EJM)