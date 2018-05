Klompenmaker Sam Mondelaers overleden 09 mei 2018

Sam Mondelaers, de oudste klompenmaker van ons land, is op 98-jarige leeftijd overleden. Sam was al enkele weken gehospitaliseerd wegens hardnekkige longontstekingen. De man overleed maandagavond. Sam beoefende tot voor kort nog steeds de stiel van klompenmaker, als prominent lid van de vrijwilligersgroep van het Klompenmuseum Den Eik in Veerle-Laakdal. Het museum bestaat dit jaar 30 jaar en Sam was daar vanaf het prille begin nauw bij betrokken. De viering van 30 jaar Klompenmuseum enkele weken geleden kon hij wegens zijn zwakke gezondheid niet meer bijwonen. Als oudste supporter van KVC Westerlo mocht hij in augustus 2017 de aftrap van een wedstrijd nemen, op klompen met daarin de naam van zijn favoriete club gebeiteld!





Sam groeide op in Vorst waar de klompenindustrie vorige eeuw gouden jaren beleefde. Vorst alleen telde maar liefst 350 klompenmakers. Sam Mondelaers was de voorbije decennia een heel graag geziene gast op tal van ambachtmarkten in de Kempen en ver daarbuiten.





Sam Mondelaers wordt begraven op zaterdag 12 mei na een dienst in de Sint-Gertrudiskerk in de Kerkstraat 13 in Groot-Vorst om 10 uur. (EJM)