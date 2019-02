Klim-Optoneel met De Superman Jean Eykmans

07 februari 2019

13u17 0 Laakdal In zaal ‘t Buurthuis (Zandstraat 15, Veerle-Heide) brengt Klim-Optoneel en vtbKultuur Laakdal De Superman, een komedie van John Patrick en in een regie van Pascale Van Lierde. De voorstellingen vinden plaats op 22, 23, 29, 30 en 31 maart 2019, telkens om 19.45 uur, behalve op zondag 31 maart om 17.45 uur.

Sebastiaan Van den Peereboom, een naïeve snul zonder ruggengraat, laat iedereen over zich heen lopen. Hij krijgt de ene tegenslag na de andere te verwerken. Wanneer hij beseft dat hij niets meer te verliezen heeft, gaat Sebastiaan in de tegenaanval tegen iedereen die hem tot hiertoe slecht behandelde. Hij neemt enorme risico’s door lokaas te spelen voor de politie, die dankzij hem gevaarlijke gangsters bij de kraag kan vatten. Sebastiaan transformeert in een echte superheld die door iedereen op handen wordt gedragen.

De rollen worden gestalte gegeven door Jochen De Groot, Lene De Groot, Ingrid Deleau, Jos Hufkens, Peter Leys, Johan Michiels, Oussama Saadun, Severien Van Herck, Stijn Van Hout en Roger Verheyen.

Reserveren kan vanaf 25 februari 2019 via www.klim-optoneel.be.