Klim-Optoneel brengt 'Niet lachen, 't is een drama' 16 mei 2018

Klim-Optoneel en vtbKultuur brengen dit toneelseizoen het blijspel 'Niet lachen, 't is een drama', van Willy Gilis in een regie van Roel Stinissen. De rollen worden vertolkt door Ingrid Deleau, Jos Hufkens, Peter Leys, Jente Michiels, Johan Michiels, Debby Oudermans, Geert Van Herck, Senne Van Herck, Severien Van Herck, Roger Verheyen en Mindy Vonck. De voorstellingen vinden plaats op 20, 25, 26, 27 mei en 1 juni 2018 in 't Buurthuis, Zandstraat 13 (gps 15!), Veerle-Heide, telkens om 19.45 uur, behalve op zondag 27 mei, dan is het aanvangsuur 17.45 uur. Reserveren kan via www.klim-optoneel.be.





(EJM)