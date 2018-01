Kleinkunstavond met Hans de Booij 02u35 0

Vereniging Wakkerdal organiseert op zaterdag 17 maart een kleinkunstavond met de Nederlandse artiest Hans de Booij. Het optreden gaat door in zaal 't Buurthuis in de Zandstraat 13 in Veerle-Heide. De deuren gaan open om 19 uur. Kaarten voor dit optreden kunnen besteld worden aan 12 euro via tel. 0473/38.34.37. (EJM)