Kleinkunstavond met Erik Van Neygen Jean Eykmans

08 januari 2019

De vzw Wakkerdal organiseert op zaterdag 16 maart een kleinkunstavond met als gast Erik Van Neygen. De zanger treedt op in Zaal ‘t Buurthuis in de Zandstraat 13 in Veerle-Laakdal. Het optreden begint om 20 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Kaarten aan 12 euro kunnen gereserveerd worden via www.wakkerdal.be of telefonisch via nummer 0473/38.34.37.