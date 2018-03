Kinesiste stalkt patïent 14 maart 2018

02u52 0

Jessy C. moest zich gisteren voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor stalking van haar patiënt. "De burgerlijke partij was klant bij de kinesistenpraktijk van Jessy C. in Vorst", vertelt de procureur. "De beklaagde begon zich daarna wat op te dringen in de privé door middel van telefoontjes en sms-berichten naar haar patiënte. Vervolgens kwam ze ook vaker ongevraagd langs en begon ze ook de dochter lastig te vallen. Er ontstond ruzie tussen beide partijen waarna Jessy C. dreigde om haar patiënt fysiek aan te vallen." De advocaat van de burgerlijke partij vraagt een morele schadevergoeding en contactverbod. De beklaagde moest vijf jaar geleden al eens voor de rechter verschijnen voor een ander geval van stalking op een man die ze toen leerde kennen. "Ik heb nooit gemerkt dat wat ik deed ongewenst was, wij deden samen ook meerdere activiteiten", verklaart Jessy C. zelf. "De burgerlijke partij nodigde haar zelfs uit om samen nieuwjaar te vieren. Haar collega's vinden mijn cliënt trouwens ook een heel goede kinesiste", zegt haar advocaat nog. Vonnis op 10 april. (MVBO)