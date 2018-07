Kies mee het mooiste plekje van gemeente 16 juli 2018

VVV Toerisme Laakdal doet een oproep aan de bevolking om mee het mooiste plekje van Laakdal te kiezen. In een gelijkaardige verkiezing in 2011 was er een meerderheid voor natuurgebied Trichelhoek.





Iedereen kan tegen 20 augustus via de gemeentelijke website laakdal.be of persoonlijk aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Markt 19) zijn of haar favoriete plekje kenbaar maken. De keuze kan zeer verscheiden zijn: een natuurgebied, een monument, een straat of plein. Uit alle inzendingen wordt een pakket streekproducten geloot. Eind augustus zal een jury met onder andere de schepen van Toerisme, de kinderschepen van Toerisme, VVV Toerisme Laakdal twee finalisten kiezen. In de loop van september wordt via Facebook een poll georganiseerd om het nieuwe mooiste plekje te verkiezen. Het winnende plekje wordt bekendgemaakt op Laakdal Leeft in oktober. (EJM)