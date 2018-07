Kapellekeskermis ontvangt Zonnerun 06 juli 2018

De Vrienden van Kapellekeskermis in Eindhout presenteren dit weekend andermaal een zeer gevarieerd kermisprogramma. Dit jaar slaan de Vrienden en de vzw Zonnerun de handen in mekaar. De Zonnerun vindt zaterdag 7 juli plaats. Personen met een beperking zijn die dag de VIP's ('very important passengers') van een 80-tal motorrijders, zijspanmotors en oldtimers. Zij maken twee rondritten. Om 12.45 uur houdt de karavaan een eerste keer halt aan de feesttent ter hoogte van het kruispunt Goorstraat-Heustenstraat, waar ze ook na de tweede rondrit door de Kempen arriveren. Daar wacht de deelnemers aan de Zonnerun telkens een warm onthaal met lekker eten en muziek. Om 18 uur begint het Zonnerun-bal Remember the Time met Discobar Del Turo. De inkom is gratis. Eerder die dag gaat er een kidsjogging en G-loop (13.45 uur) en Kapellekeskermis jogging over 4, 8 en 12 km door (14.15 uur) in de zeer bosrijke omgeving van Eindhout Berg.





Zondag 8 juli wordt er van 13 tot 18 uur gesmuld van de barbecue. Om 18 uur zetten Like Tuur & Polle Vegas Verbruggenland op z'n kop. De inkom is gratis. De hele dag is er een ruim aanbod aan kinderanimatie met grote en kleine springkastelen, go-carts, gekke fietsen, paard en kar. (EJM)