Kaartnamiddagen in dienstencentrum op woensdag

Jean Eykmans

14 januari 2019

Iedere woensdagnamiddag wordt er in lokaal dienstencentrum aan de Diestsebaan 62 (in het vroegere kloostergebouw naast het kasteel van Veerle) van 13 tot 16 uur gekaart. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Afhankelijk van het aantal kaarters speelt men de spelletjes wiezen of zetten. Tussendoor kan men genieten van een tas koffie of thee met gebak voor slechts 2 euro. Ook niet-kaarters zijn welkom en kunnen genieten van dit aanbod. De kaartnamiddagen worden mede georganiseerd door OKRA Veerle-Centrum.