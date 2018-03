Jarige Afspanning Den Eik verrast klanten 10 maart 2018

Afspanning Den Eik bestaat 10 jaar en de uitbaters Michel en Nathalie Scheerder willen die verjaardag samen met hun klanten vieren. Zondag 11 maart gaat de verjaardagsactie van start. Afspanning Den Eik zet de verjaardag in met een feestelijk moment in besloten kring, samen met de vzw Kempens Landschap, de provincie Antwerpen en de gemeente Laakdal.





Vanaf zondag 11 maart krijgen alle klanten in Afspanning Den Eik gedurende de tien volgende dagen een ticket waarmee men kans maakt op mooie prijzen. De 10de klant die zondag 11 maart afrekent wordt in de bloemetjes gezet en krijgt een fles prosecco. Voor alle kinderen zijn er attenties voorzien.





En speciaal voor deze gelegenheid wordt een feestmenu geserveerd bestaande uit een reuzengamba-slaatje, victoriabaars of lamskroontje en een variatie aan desserts.





Het adres van Afspanning Den Eik is Hoeve Den Eik 1 in Veerle-Laakdal, en is gelegen op loopafstand van de abdij van Averbode. (EJM)