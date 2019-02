Japans drumspektakel met Feniks Taiko Jean Eykmans

20 februari 2019

12u33 1 Laakdal De vzw Link brengt op zaterdag 23 maart 2019 voor de 4de keer Feniks Taiko naar Laakdal. Feniks Taiko is de semi-professionele groep van Araumi Daiko vzw en behoort tot de top 3 van Europa.

Deze groep beoefent de kunst van het Japans drummen en legt zich toe op gecompliceerde ritmes en strakke choreografieën. Taiko begint ook stilaan bekend te worden in de Kempen.

Sinds 2 jaar wordt er in samenwerking met Araumi Daiko vzw een lessenreeks taiko voor kinderen aangeboden in de Vrije Basisschool Meerlaar. Die leerlingen maken op 23 maart ook deel uit van het indrukwekkende programma en tonen wat ze tijdens de lessen geleerd hebben. Het geboden spektakel is een combinatie van percussie, dans, krijgskunst, kracht, snelheid en synchrone bewegingen.

Om de kidslessen verder uit te bouwen zal de opbrengst van dit concert besteed worden aan de aankoop van trommels. Verder zal Feniks Taiko het publiek laten genieten van hun synchrone bewegingen en opzwepende ritmes.

Dit concert vindt plaats in de Vrije Basisschool Meerlaar , Laakdal. Tickets voor dit concert kosten 18 euro (genummerde plaatsen). Tickets en info: www.vzwlink.be of lieselorecuynen@hotmail.com. Voor een voorsmaakje kan men reeds een kijkje nemen op de facebook-pagina ‘Japans Drumspektakel – Feniks Taiko 2019’.