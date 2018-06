Jaar cel gevraagd voor brutale vechtpartij aan gokkantoor 13 juni 2018

Een 34-jarige man uit Beringen en een 38-jarige man uit Laakdal riskeren een celstraf van één jaar na een brutale vechtpartij aan een gokkantoor in Beringen.





Aanvankelijk was het onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de vechtpartij. "Het slachtoffer realiseert zich na een aantal dagen echter uit welke hoek de daders zouden komen. Hij kon hen niet met eigen ogen zien, maar het zou kaderen in een familiekwestie. Het gaat om zware feiten, want het slachtoffer bleef ook op de grond nog klappen kregen en werd verwond met een boksbeugel. Uit onderzoek blijkt dat de eigenaar van een Volkswagen Golf die aan de feiten wordt gelinkt op naam staat van één beklaagde", vertelde de procureur. Naast de celstraf werd er ook een boete van 1.200 euro gevraagd voor elk van de beklaagden. Meester Steve Geerdens stelde zich hardop vragen bij de beschuldigingen en vraagt de vrijspraak voor de oudste beklaagde. "Er is geen zekerheid over de verantwoordelijken." Hij suggereert ook dat de reden van de schermutseling te situeren is bij schulden in het gokmilieu. Zijn collega-raadsman verwijst eveneens naar het vermoeden van onschuld. Vonnis op 26 juni. (BVDH)