Inwoners leveren ideeën voor 'veerkrachtig dorp' 04 juni 2018

Zondagvoormiddag werd in Groot-Vorst de aftrap gegeven van het project 'Veerkrachtig dorp', een project dat door het Antwerps provinciebestuur en de gemeente Laakdal op de rails wordt gezet. Vijftig dorpsbewoners woonden het eerste participatiemoment in het gemeentehuis bij. Naast gedupeteerde voor plattelandsbeleid Peter Bellens (CD&V) en schepen Gerda Broeckx (CD&V/LVA) vervolledigden Jan Nijsmans van het Meiboomplanting-comité, Nand Brems, al jaren erg bedrijvig in de lokale voetbalclub VV Laakdal, en drie kinderschepenen de rij van de prominente gasten. De groep Vorstenaren zette een reeks ideeën en thema's op papier. Provincie- en gemeentebestuur gaan de geformuleerde voorstellen ordenen en kortelings bespreken en een actieplan opstellen. (EJM)