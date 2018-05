Inschrijvingen voor garageverkoop gestart 16 mei 2018

Een groep vrijwilligers organiseert voor het derde jaar op rij een garageverkoop in Laakdal. Op zaterdag 2 juni gaan de garages open in Eindhout, Veerle en Veerle-Heide. Twee weken later, op zaterdag 16 juni, is het de beurt aan Groot-Vorst en Klein-Vorst. Geïnteresseerden die willen inschrijven kunnen dat via een mail aan steinvoet@live.com. De deelnemerslijsten worden massaal verspreid om zo veel mogelijk kooplustigen te bereiken. Deelnemen is gratis. (EJM)