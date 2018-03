Inschrijven voor Vejelse Metten 08 maart 2018

De Vejelse Metten, het grote dorpsfeest in Veerle, vindt dit jaar plaats op zondag 1 juli. Organisator de Laakdalse sportraad doet een oproep aan verenigingen die een standje willen zetten. Dat kan gaan om verkoopstandjes of infostandjes. Ook verenigingen die iets willen organiseren in het kader van de Vejelse Metten dienen een mail te sturen aan sport@laakdal.be met de naam van de vereniging, de verantwoordelijke, over welke activiteit het gaat en de contactgegevens. Het aantal plaatsen is beperkt. (EJM)