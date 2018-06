Inbrekers beschadigen deuren 27 juni 2018

02u49 0

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd om een woning binnen te dringen aan de Diestseweg in Geel. De bewoners stelden gisterenochtend vast dat een deur was geforceerd, maar de daders zijn niet binnen geraakt. Ook aan de Oude Geelsebaan in Laakdal werd dinsdagochtend een inbraakpoging vastgesteld. Hier beschadigden de daders een terrasdeur, maar ook hier werd geen buit gemaakt. (JVN)