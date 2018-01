Inbreker verraden door eigen bloed 02u47 0

Een man (31) uit Laakdal is tot 12 maanden cel en 300 euro boete veroordeeld voor een woninginbraak in februari 2016 in Laakdal. Hij stal er een laptop, juwelen en cash geld. Stanislav C. heeft altijd ontkend dat hij die inbraak heeft gepleegd, maar de rechter beschikt over staalhard bewijs. De inbreker had zich verwond toen hij het huis binnendrong. Binnen in de woning liet hij enkele bloedsporen achter. De politie voerde een DNA-onderzoek uit op basis van het bloed, en kwam zo bij de 31-jarige Stanislav C. uit Laakdal terecht. Zijn profiel zat reeds in de DNA-databank na een eerdere veroordeling. (JVN)