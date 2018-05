Inbraak via raam 24 mei 2018

02u49 0

In de Heistraat in Laakdal werd dinsdagavond een inbraak in een woning vastgesteld. De daders drongen het huis binnen via een raam. De buit is niet gekend. Ook in de Toke Van Neststraat in Laakdal gingen inbrekers langs, maar hier geraakten ze de woning niet binnen. De inbraakpoging werd woensdagochtend ontdekt. (JVN)