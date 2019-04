IN BEELD. Nederlandse chauffeur komt om bij ongeval op E313: urenlange verkeersellende op E313 Wouter Demuynck

16 april 2019

21u49 1 Laakdal Het was dinsdag verkeersellende troef op de E313 na twee zware ongevallen, waarbij een Nederlandse vrachtwagenchauffeur omkwam, en twee kleinere incidenten. Het dodelijke ongeval, ter hoogte van Geel-Oost in de richting van Antwerpen, zorgde ervoor dat de autosnelweg vanaf ‘s middags tot ‘s avonds laat volledig versperd was.

De ellende op de autosnelweg begon rond 8.50 uur in Olen, ter hoogte van het bedrijf Ovi, in de richting van Hasselt. Daar reed een tankwagen in op een bestelwagen, die stil stond op de pechstrook. Door de klap vloog de tankwagen tegen de vangrails om uiteindelijk in de gracht tot stilstand te komen. Er viel één lichtgewonde. Tot 13.30 uur was enkel de linkerrijstrook beschikbaar, met ellenlange files als gevolg. Die file veroorzaakte nog een tweede ongeval. In de file reed een bestelwagen nog in op een vrachtwagen, al bleef de schade daar wel beperkt.

Nog voor het eerste ongeval was afgehandeld, gebeurde er wat verderop ter hoogte van Geel-Oost (Laakdal) net voor de middag opnieuw een zwaar ongeval in de richting van Antwerpen. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens betrokken. Een vrachtwagen die een kraan vervoerde werd aangereden door een tankwagen, die dan weer werd aangereden door een andere tankwagen. De Nederlandse bestuurder van die laatste tankwagen overleefde de klap niet.

Door het ongeval was de E313 daar volledig versperd. Het verkeer moest de snelweg verlaten aan de afrit Geel-Oost en calamiteitenroute G volgen tot Geel-West, waar het weer de E313 op kon. Op de plek van het dodelijk ongeval gebeurde er in de omgekeerde richting ook nog een ongeval. Daar wilde een vrachtwagen van de linkerrijstrook naar de rechterrijstrook rijden, maar de bestuurder had niet gezien dat op de linkerrijstrook ook nog een bestelwagen reed. De bestelwagen zat geklemd tussen de vrachtwagen en de middenberm, maar de schade daar viel al bij al mee.

De E313 richting Antwerpen bleef in Laakdal de rest van de dag dicht. Pas na 22 uur was er weer verkeer mogelijk.