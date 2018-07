Iedere dinsdag Sportivan aan Kasteel Meerlaer 02 juli 2018

02u38 0

Vanaf dinsdag 3 juli zijn er aan Kasteel Meerlaer aan Verboekt 115 in Klein-Vorst weer tal van activiteiten gepland rond de Sportivan, en dat 8 dinsdagen na mekaar. Het vakantiegevoel rond de Sportivan is nooit ver weg. Op 3 juli is het thema 'Samen op de dansvloer'. Daarna volgt latinodans (10 juli), een gezondheidswandeling (17 juli), een erfgoedwandeling (24 juli), een fotozoektocht Schatten van Meerlaer (31 juli), line dance (op 7 en 14 augustus) en Meerlaer kermis (op 21 augustus). Alle activiteiten vinden plaats van 14 tot 15.30 uur. De petanquebaan is iedere dinsdag open. Het programma is voor iedereen toegankelijk. Ook voor de niet-sportievelingen. Info: Viviane Schuer (tel. 0474/85.88.69) of Paul Mondelaers (tel. 0473/38.34.37). De Sportivan is een initiatief van Vormingplus Kempen. (EJM)