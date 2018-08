Huttentutten- fietstocht 18 augustus 2018

02u52 0

VVV Laakdal organiseert op zondag 19 augustus de Huttentutten- fietstocht. Tussen 13 en 16 uur kan men inschrijven in zaal Druivenrank, Veerledorp 14. De deelnameprijs per persoon bedraagt 5 euro. De fietsers hebben de keuze uit twee tochten. De grote route brengt de fietsers langs zes VVV-picknickhutten op Laakdals grondgebied, de kleine route langs drie picknickhutten. In elke hut worden de fietsers gevraagd een volksspel in een nieuw kleedje uit te voeren. Aan het eind van de tocht ontvangt iedere deelnemer een ijsje en een drankje. (EJM)