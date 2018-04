Huiszoekingen in drugsmilieu 20 april 2018

Agenten hebben woensdag huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar drugs in de drie gemeenten van de politiezone (Geel, Laakdal en Meerhout). De speurders troffen een kleine hoeveelheid xtc-pillen en gebruikershoeveelheden cannabis aan. Daarnaast vonden ze ook verboden wapens, zoals een boksbeugel en pepperspray, illegale geneesmiddelen en verpakkingsmateriaal voor verkoop. Ze troffen ook aanwijzingen aan dat enkele van de verdachten dealden. Ook een koper werd betrapt. Die leefde zijn voorwaarden niet na die de rechtbank hem had opgelegd. (VTT)