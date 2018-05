Hoe veerkrachtig is de gemeente? 31 mei 2018

De inwoners van de Laakdalse deelgemeente Groot-Vorst zoeken zondag 3 juni zelf uit hoe goed hun dorp scoort op het vlak van maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, bereikbaarheid en sociale samenhang. Tijdens een groots participatiemoment maken zij zelf de balans op en schuiven ze de belangrijkste uitdagingen naar voren. Dat kadert in het Veerkrachtige dorpen-traject, een samenwerking tussen de provincie Antwerpen en het gemeentebestuur van Laakdal. Groot-Vorst is 1 van de 6 pilootdorpen voor het nieuwe dorpenbeleid van de provincie Antwerpen. De samenkomst gaat door in het gemeentehuis, Markt 19, Groot-Vorst en start om 11 uur. (EJM)