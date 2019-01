Heide-boswandeling bij KWB Veerle Jean Eykmans

22 januari 2019

De KWB-afdeling van Veerle-Laakdal nodigt wandelaars uit om zondag 27 januari deel te nemen aan de Heide-boswandeling. KWB-Veerle krijgt daarbij de medewerking van KWB Okselaar. Tussen 8 en 15 uur kan aan ‘t Buurthuis (Zandstraat 13, Veerle-Laakdal) de start genomen worden van wandelingen over 4, 7, 11, 14 en 17 km door een bos- en heiderijk gebied. Vanaf de wandelingen van 11 km is er een tussenstop voorzien in de Norbertuszaal in Blauberg waar broodjes met kaas en hesp te verkrijgen zijn. In ‘t Buurthuis voorzien de organisatoren verse soep met brood, boterhammen met spek en eieren en vlaai. De deelnameprijs bedraagt 1,20 euro voor KWB-leden, 1,50 euro voor niet-KWB-leden. Kinderen onder de 12 jaar nemen gratis deel. Deze wandeling maakt deel uit van het KWB-FALOS Wandelcriterium.